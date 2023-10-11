Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu

Trabzonspor'da ikinci dönemine başlamaya hazırlanan Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2023 16:30
Son güncelleme 11 Ekim 2023 16:38
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın yerine gelerek ikinci dönemine başlamaya hazırlanan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu.

İŞTE YENİ EKİBİ

61 Saat'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu yer alacak.

PERŞEMBE GÜNÜ İDMANDA

Abdullah Avcı ve ekibinin perşembe günü yapılacak antrenmanda takımın başında olması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery