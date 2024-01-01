Abdullah Avcı: "Formanın ağırlığını herkese hissettirin"

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerine gelişim sürecinde olduklarını belirterek, "Öz güvenli, rahat, oynadığı futboldan keyif alan bir takım olmalıyız" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Formanın ağırlığını herkese hissettirin'
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01 Ocak 2024 11:25
Ligin ilk yarısını 30 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor'da kulüp medya ekibi, aralık ayında oynanan Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Başakşehir maçlarına ait soyunma odası görüntülerini yayınladı.

Söz konusu videoda maç öncesi analizler ve maç sonu değerlendirmelerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın ifadelerine ağırlıklı olarak yer verildi.

Takımına sürekli geliştikleri vurgusunu yapan tecrübeli çalıştırıcının bir maç sonrası söylediği, "Trabzonspor formasını ve ağırlığını tüm maçlarda hissettirip ligin ilk üç sırasına yapışmamız bizim için çok önemli. Öz güvenli, rahat, oynadığı oyundan keyif alan, hedeflerine doğru adım adım giden bir takım olmamız gerek" şeklindeki sözler dikkat çekiciydi.  




 
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