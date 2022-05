Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazanılan Altay maçının ardından açıklama yaptı.



Avcı, "Bu maçı çok kazanmak istedim, şampiyonluğu kazanmamıza rağmen, dünyanın her yerinden taraftarımız geliyor ama her zaman gelemiyorlar. Böyle bir fırsat varken, onların önünde maçı kazanmak ve onları mutlu etmekti amacımız." ifadelerini kullandı.



Oyuna fazla girmek istemediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Oyunu daha önce kopartabilirdik. Oyuncular dünkü yorgunluklarına rağmen, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlarımız umarım seneyi çok güzel geçirdiler, burada onlara dokunmuş olduk. Harika Trabzonspor taraftarları, bütün duygusuyla her anı yaşayan, dün gördüğüm sahneler... Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.



BASIN TOPLANTISI



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Gelen insanları mutlu ettik, kupamızı onlarla birlikte tekrar kaldırdık. Dünden bu yana yaşadığımız duygular tarifsiz. Böyle bir coşkuyu biliyordum ama bu kadarını yaşamamıştım. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.



"Oyunu çok konuşmaya gerek yok." diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şampiyonluğu garantilemiş, puan farkıyla önde ve fiziksel yorgunlukları olmasına rağmen, oyunun içinde kalıp maçı daha erken çözebilirdik. Kazanmak çok güzel. Yarışmacı bir takımız. Oyunun ruhunda kazanmak var, bu iyi hissettirir. 81 puan iyi hissettirir. Burası Trabzon'a bin 100 kilometre uzakta ama Trabzon taraftarı her yerde. Maça gelenler statta, gelemeyenler sezon boyu evden destekledi. Bugün 70 bin taraftar buraya geldi. Ben bir kere bu statta Trabzonspor'a karşı 70 bin kişiye karşı oynamıştım. Bu durumu iyi bilirim. Bu hafta keyif yapacağız. Hafta sonundaki son maça hazırlanacağız."



Kendileri adına harika bir sezon olduğunu vurgulayan Avcı, "Birçok enleri yaptık. En uzun süre lider kalan takım olduk. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Tekrar camiaya hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama yeni hedefler başlayacak." ifadelerini kullandı.



"TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI"



Avcı, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayıp başlamadıkları sorusuna, "Transfer çalışmaları başladı. Planlar da sadece transfer üzerinden olmuyor. Ben kulüplerimizin ve Trabzonspor gibi kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun birçok ayağı var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Transferi geçen sene de çok hızlı hallettik. Her seferinde bir adım daha iyisini nasıl yapacağımızı çalışıyoruz. Bu seneden çıkaracağımız birçok ders var." yanıtını verdi.



"EN YAKIN HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ"



Şampiyonlar Ligi'yle ilgili soruyu da yanıtlayan Avcı, "En yakın hedef Şampiyonlar Ligi play-off'u oynamak gibi duruyor. Rusya, Ukrayna durumlarından dolayı bu hep günlük değişiyor. Biz sanki play-off oynayacakmış gibi çalışmamızı yapıyoruz. Trabzonspor için, ülke puanı için play-off'a kalmak çok önemli. Hem ekonomik anlamda hem de uluslararası deneyim adına çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Futbolda oyunun sürekli olarak geliştiğini belirten Avcı, şunları söyledi:



"Ben bir teknik direktör olarak Trabzon'da da olsam, başka bir kulüpte de olsam, coşkulu oyunun anlamını biliyorum. Trabzonspor gibi oynamak diye bir şey var. Bunun bazen esprisini de yapıyorum. Coşkulu oyunu Bayern Münih'ten daha iyi oynayan var mı? Geçen maçta Stuttgart'a karşı yüzde 30 topa sahip olmayla oynadı ama Bayern 3-0 yaptı. Planlar var. Rakibe göre strateji var. Artık saatlerce ders çalışıyoruz. Hesap kitap yapmazsak oyuncu sorguluyor. Güncel oyunu, eldeki oyuncu hangi profile uygunsa, ona göre oyun seçeceğim. Karadenizliyim. Hayatım boyunca samimi ve dürüst oldum."



Avcı, "Tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş formalı taraftarlar da vardı. Bununla ilgili düşünceniz nedir?" sorusunu, "Tribünde her takım taraftarı varsa, bu beni çok mutlu eder. Trabzonspor'un bu seneki oyununa, emeğine, yarıştığımız kulüplerin başkanları saygı gösterdi. Bu saygının böyle devam etmesinden yanayım. Tribünde diğer takım formlarının olması harika bir şey. Her kulüp hata yapmıştır. Ben bir yerlere çekilmeye çalışılsam da bunun içine girmeyeceğim. Bu güzel oyunun içinde kalalım. 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor. En büyük hedef buydu. Önümüzdeki hafta puan rekoru kırarsak tarih bunu da yazar." şeklinde yanıtladı.





