Abdullah Avcı: 'Eksikler tamamlandığında...'

Macaristan kampında oynadığı ikinci ve son hazırlık maçında Sırbistan Birinci Lig ekiplerinden Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 yenen Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Umarım eksikler de tamamlandığında iyi bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bunun için çalışıyoruz." dedi.Avcı, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk yarı sonunda sadece bir değişiklik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Normalde bugün oyuncuların oynama süreleri 60 dakikalardı. Baktığımda 60 dakikayı 10 oyuncu üzerinden ortalama gerçekleştirdik, bunun bazılarının sürelerini 75'lere 80'lere çıkardıklarımız oldu. Fiziksel durumlarını takip ediyoruz, kampın son günü, maçın devre arasında veriler geliyor, ona göre plan yapıyorsun. Oyun olarak, oyunda birçok çalıştıklarımızı sahanın içinde deniyorlar. Bu, bizi son derece mutlu ediyor." diye konuştu.Bazen oyuncuların 'Erken gol atayım, erken final pası yapayım.' dediğini ve bu nedenle kaçırdıkları goller olduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti:"Çok net girdiğimiz pozisyonlar var. 10. dakikada çok net girdiğimiz organizasyondan ataklar vardı. Bunlar bizim için iyi. Biraz daha topa sahip olduğumuzda, biraz daha hızlı çevirip kenarları bulduğumuzda hep oyunlar çıktı. Hazırlık maçı da olsa 60'tan sonra sık değişiklik oldu. O zaman oyun organizasyonu ister istemez bozulabiliyor. Ama ona rağmen birçok şeyi doğru yapmaya çalıştılar. Eksikler de var, hem fiziksel olarak hem oyun olarak tamamlamamız gereken şeyler var. Bence harika bir kamp dönemi. Sakatsız bugünü de bitirdik. Yarın son antrenmanımızı yapacağız."Avcı, hazırlık maçlarında da kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Hazırlık maçlarında hem oyun yukarı doğru çıkıyor, maç kazanıyorsun, maç kazandıkça kendini daha iyi hissettirir ve hızlanırsın. Bugün de geçen maçtan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. 20 oyuncuya şans verdik. Veremediklerimiz var. Çünkü önceden 5, 6 hazırlık maçı yapabiliyorduk, şimdi öyle bir zamanımız yok. Bir yandan da öteki haftaya Avrupa kupasına hazırlanmamız gerekiyor. Bence çok güzel, mutluluk verici bir kamp dönemi. Herkesin enerjisi iyi, ekibin de öyle. Hazırlık maçı da olsa kazanmak iyi. Oyunun büyük bölümü iyi gidiyor, eksiklerimiz var onları da tamamlayacağız oyun olarak." değerlendirmesinde bulundu.Savunma ve hücumda neler yapacaklarını çalıştıklarını, tekrarlarla daha iyi hale geleceklerini ifade eden Avcı, "Genç oyuncuların bazıları da umut veriyor. Cihan'ın olduğu gibi Salih'in olduğu gibi. Umarım eksikler de tamamlandığında iyi bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili olarak da Avcı, "Çalışıyor, o geç geldi, bir de onun ligi erken bitmişti. Sağlık ekibi performans departmanı süreleri belirliyor, kendisiyle 30 dakikada pazarlık yapmıştık, öyle kullandık. Şu an itibarıyla sakatlanmadan götürmeye çalışıyoruz. Bizim için değerli, Trabzonspor için değerli bir oyuncu. Katkı sağlayacak, çalışıyor." ifadelerini kullandı.Avcı, bu sezon 55 maç oynayacaklarını düşündüklerini kaydederek, "İlla pivot santrfor birinci hafta bizimle olmak zorunda değil. Doğru zamanda doğru şekilde doğru oyuncu olsun. Pivot santrfor yoksa başka türlü santrforlarımız var. (Enis) Destan ona yakın bir oyuncu. Umut Bozok sırtı dönük serviste olan bir oyuncu. Draguş geldi, Tony (Nwakame) de bunu oynayabiliyor. O zaman rakibe göre, bizim elimizdeki oyuncu profiline göre sahaya çıkarız. Ama bütününde, resmin bütününde öyle bir oyuncunun bizimle beraber olması gerekiyor." dedi.Sağ bekte oyuncu arayışına ilişkin de Avcı, bu mevkide Ozan Tufan'ın iyi performans gösterdiğini anlatarak, "Ozan bugün iyi bir performans ortaya koydu. Orayı da oynamış bir oyuncu. Her geçen sefer iyi oynuyor. Bence özel bir oyuncu zaten, orayı da oynuyor. Şu an geçiş döneminde onunla da konuştuk, bu şekilde kullandık. Doğru da cevap verdi. Oyun planlarına uygun bir şekilde hareket etti. Önceliklerimiz var ama bir fırsat transferi çıkarsa ama yabancı belki bir yerli onu da kullanmak istiyoruz. Mevcuttakilerden de en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.