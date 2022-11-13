Abdullah Avcı'dan takıma 8 gün izin

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasına girilmesiyle takıma 8 gün izin verdi.
Bordo-mavililer, 21 Kasım'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak. 1 haftalık çalışma periyodunun ardından Antalya'ya kampa gidilecek. Buradaki kamp 8 Aralık'a kadar sürecek.
Devamında çalışmalarına Trabzon'da devam edecek olan Karadeniz ekibinin, toplamda 3 hazırlık maçı oynaması bekleniyor.
Bordo-mavililer, 21 Kasım'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak. 1 haftalık çalışma periyodunun ardından Antalya'ya kampa gidilecek. Buradaki kamp 8 Aralık'a kadar sürecek.
Devamında çalışmalarına Trabzon'da devam edecek olan Karadeniz ekibinin, toplamda 3 hazırlık maçı oynaması bekleniyor.
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