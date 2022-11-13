Abdullah Avcı'dan takıma 8 gün izin

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dünya Kupası'na girilmesiyle takıma 8 gün izin verdi

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan takıma 8 gün izin
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13 Kasım 2022 12:48
Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasına girilmesiyle takıma 8 gün izin verdi.

Bordo-mavililer, 21 Kasım'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak. 1 haftalık çalışma periyodunun ardından Antalya'ya kampa gidilecek. Buradaki kamp 8 Aralık'a kadar sürecek.

Devamında çalışmalarına Trabzon'da devam edecek olan Karadeniz ekibinin, toplamda 3 hazırlık maçı oynaması bekleniyor.

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