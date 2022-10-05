"AVRUPA'DA BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"HER TAKIMI YENERİZ"

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TRABZONSPOR'UN GRUPTAKİ DURUMU

Trabzonspor'da gözler Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanacak maça çevrildi. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcularıyla bu maç öncesinde bir konuşma yaptı.59 yaşındaki çalıştırıcı, "Son iki lig maçında büyük takım reaksiyonu gösterdik. Pes etmemek, kazanmak için her şeyi ortaya koymak benim adıma değerliydi. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Avrupa'da da bıraktığımız yerden devam edeceğiz, kazanacağız" ifadelerini kullandı.Bu maçta çekinmeden oynamaları gerektiğini ifade eden Avcı, "Monaco güçlü bir rakip olabilir ve iyi futbolcuları var ama biz önce kendimize inanalım. Biz Trabzonsporuz ve her takımı yenebiliriz. Aynı hırs ve inançla çıkıp kazanalım. Bu kalitemiz var ve milyonlarca taraftar bunu bizlerden bekliyor" diye konuştu.Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.