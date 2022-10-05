Trabzonspor'da gözler Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanacak maça çevrildi. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcularıyla bu maç öncesinde bir konuşma yaptı.
"AVRUPA'DA BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"
59 yaşındaki çalıştırıcı, "Son iki lig maçında büyük takım reaksiyonu gösterdik. Pes etmemek, kazanmak için her şeyi ortaya koymak benim adıma değerliydi. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Avrupa'da da bıraktığımız yerden devam edeceğiz, kazanacağız" ifadelerini kullandı.
"HER TAKIMI YENERİZ"
Bu maçta çekinmeden oynamaları gerektiğini ifade eden Avcı, "Monaco güçlü bir rakip olabilir ve iyi futbolcuları var ama biz önce kendimize inanalım. Biz Trabzonsporuz ve her takımı yenebiliriz. Aynı hırs ve inançla çıkıp kazanalım. Bu kalitemiz var ve milyonlarca taraftar bunu bizlerden bekliyor" diye konuştu.
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.
TRABZONSPOR'UN GRUPTAKİ DURUMU
Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.
"AVRUPA'DA BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"
59 yaşındaki çalıştırıcı, "Son iki lig maçında büyük takım reaksiyonu gösterdik. Pes etmemek, kazanmak için her şeyi ortaya koymak benim adıma değerliydi. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Avrupa'da da bıraktığımız yerden devam edeceğiz, kazanacağız" ifadelerini kullandı.
"HER TAKIMI YENERİZ"
Bu maçta çekinmeden oynamaları gerektiğini ifade eden Avcı, "Monaco güçlü bir rakip olabilir ve iyi futbolcuları var ama biz önce kendimize inanalım. Biz Trabzonsporuz ve her takımı yenebiliriz. Aynı hırs ve inançla çıkıp kazanalım. Bu kalitemiz var ve milyonlarca taraftar bunu bizlerden bekliyor" diye konuştu.
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.
TRABZONSPOR'UN GRUPTAKİ DURUMU
Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.