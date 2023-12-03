Abdullah Avcı'dan Kayserispor uyarısı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla son toplantısını yaparken, "Kayserispor sezona çok iyi başladı. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bu yüzden dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Kayserispor uyarısı!
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03 Aralık 2023 11:44
Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanırken teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda çok güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Taraftar desteğini iyi kullanıp onlara güzel bir galibiyet armağan etmek istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İlk 11'deki tek eksiğimiz Mendy. İdeal 11 ile sahada olacağız. Kayserispor sezona çok iyi başladı. Çok formdalar. İyi bir kadroları var. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Hepinizden tam konsantrasyon bekliyorum. Kendi oyunumuzu oynarsak sahadan galibiyetle ayrılabiliriz" dediği öğrenildi.

"SİVAS'I UNUTUN"

Sivasspor karşısında aldıkları beraberliği unutmaları gerektiğini belirten bordo-mavili takımın teknik patronu, "Sivasspor karşısında maça iyi başlayamamıştık. Ama çabuk toparlandık. O maçı kazanabilirdik, ama kaybede de bilirdik. Özellikle defansta çok dikkatli olmalıyız. Daha az pozisyon vermeliyiz. Takım oyununu sahaya yansıtmalıyız. Bunu gerçekleştirirsek haftayı üç puanla kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

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