Abdullah Avcı: 'Avusturya'da lige hazır olacağız'

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde 13 gün kamp gerçekleştiren Trabzonspor'da futbolcular, 3 gün izne çıktı.



Yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan bordo-mavililer, 20 Temmuz'da Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde ikinci dönem kampını yapacağı otelde toplanarak 29 Temmuz'a kadar hazırlıklarını sürdürecek.



Trabzonspor, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.



2 hazırlık maçı 19 antrenman



Karadeniz temsilcisi, Slovenya kampında 2 hazırlık maçı oynarken, kondisyon salonu ve sahada olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirdi.



Yaptığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ilk olarak MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında Çekya'nın Slovacka takımı ile 2-2 berabere kaldı.



Çekya karşılaşmasında Kouassi kaydettiği 2 golle en fazla gol atan oyuncu olurken, Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.



30 kişilik kadro 11 Temmuz'da tamamlandı



Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da 30 kişilik kadro, 11 Temmuz'da Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius'un gelmesiyle tamamlandı.



İzin verilen milli oyuncular Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz 7 Temmuz'da, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis 9 Temmuz'da, Andreas Cornelius da 11 Temmuz'da kadroya katıldı.



Yeni transfer Trezeguet de vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz'da kampa dahil oldu.



Avcı, takımdan memnun



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın antrenmanlardaki performansı ve son oynanan Slovacko maçında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Takımın temposunu son bölümde arttırdık. Oyuncular buna iyi reaksiyon gösterdi, geri dönüşleri iyi. Bilimsel veriler ışığında oyunculardan neler isteyebileceğimizi de zaten görüyoruz. Ona göre oyunculara yüklemeler yapıyoruz. Son yaptığımız Slovacko karşılaşmasında da takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Avusturya kampıyla Süper Kupa ve lig karşılaşmalarına hazır halde gireceğiz." şeklinde konuştu.



Hamsik, örnek oldu



Karadeniz ekibinin yurt dışı kampında Slovak yıldız Hamsik, profesyonelliği ile örnek olmaya devam etti.



Trabzon'da 27 Haziran'da başlayan çalışmalara ilk günden itibaren katılan ve en erken kente gelen yabancı futbolcu olan Hamsik, Slovenya kampında tüm maçlarda forma giyerken, antrenmanların da tamamında yer aldı



Slovak oyuncu, antrenmanlar öncesinde 1 saat bireysel olarak kondisyon salonunda çalışarak gençlere de örnek oldu. Bordo-mavili futbolcu, son oynanan Slovacko karşılaşmasında da sahaya kaptan olarak çıktı.



Kerem Şen ve kaleci Muhammet Taha Tepe, umut verdi



Trabzonspor'un genç oyuncuları içerisinde umut veren isimlerden biri, geçen sezon Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Kerem Şen oldu.



Orta alanda hücuma dönük olarak da oynayan 20 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başardı.



Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi devralan Muhammet Taha Tepe de iki karşılaşmada geleceğe yönelik olumlu mesaj verdi.



Siopis, kampın neşesi



Yunan futbolcu Manolis Siopis, Trabzonspor'da kampın neşesi olarak dikkat çekti.



İznini tamamlamasının ardından 9 Temmuz'da kampa gelen Siopis, takımın da enerjisini yükseltti. Teknik direktör Abdullah Avcı, tüm oyuncuların gelmesiyle takımın enerjisinin yükselmeye başladığını belirtmiş ve "Siopis, apayrı olarak takıma neşe kattı." yönünde ifadeler kullanmıştı.



Stoper sıkıntısı



Trabzonspor'un Slovenya kampında sağ stoper oyuncusu eksikliği ön plana çıkan konularda biri oldu.



Bordo-mavili takım, sağ stoper oyuncusu transferinin gerçekleştirilememesi nedeniyle bu mevkide sıkıntı yaşadı. Sol stoper Denswil de sakatlığı nedeniyle kampın son günlerinde takıma dahil oldu. Vitor Hugo ise birkaç gün kas spazmı nedeniyle antrenmanlara katılamadı.



Sakin kamp



Trabzonspor'da 13 günlük kamp döneminde herhangi bir yönetici kampa gelmedi. Yönetimden bazı isimlerin Avusturya kampını ziyaret edecekleri belirtildi.



Slovenya'da Türklerin az yaşamasının da etkisiyle antrenmanlara ve maçlara çok az sayıda bordo-mavili taraftar geldi.



Trabzonspor'da 3 günlük izinde kampa direkt katılan oyuncuların, İstanbul'a dönerek sağlık kontrollerinden geçecekleri belirtildi.



Avusturya kampında 2 hazırlık maçı



Trabzonspor, Avusturya kampında İtalyan takımları ile 2 hazırlık karşılaşması yapacak.



25 Temmuz'da Empoli ile karşılaşacak bordo-mavililer, 21-22 Temmuz tarihlerinde bir İtalya takımı ile daha oynamayı planlıyor.





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