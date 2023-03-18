Abdülkerim'den mesaj: "Aynı inançla devam"

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Abdülkerim'den mesaj: 'Aynı inançla devam'
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18 Mart 2023 15:42
Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

28 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Beklemediğimiz bir sonuç aldığımız için çok üzgünüz. Her zaman arkamızda olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. Abdülkerim, bu paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.

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