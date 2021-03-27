Abdülkadir Ömür'ün Avrupa Şampiyonası hayali

Bordo-mavililerde 19 Ocak 2021 tarihinde Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve tedavi sürecinde salonda çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür'ün, ligin son haftalarına yetişebileceği açıklandı.
HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI
Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışan 21 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de son birkaç maçta forma giyip kendini göstermeyi ve haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım kadrosunda yer almayı hedeflediği kaydedildi.
HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI
Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışan 21 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de son birkaç maçta forma giyip kendini göstermeyi ve haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım kadrosunda yer almayı hedeflediği kaydedildi.