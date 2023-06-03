Abdülkadir Ömür: "Onunla oynamak büyük onurdu"

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür: 'Onunla oynamak büyük onurdu'
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03 Haziran 2023 21:53
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Abdülkadir Ömür yaptığı açıklamada, "Nereden başlasam bilmiyorum. Marek'in bu takıma gelişi, geçen sene yaşadıklarımız... İnanılmaz bir insan. Bize çok şey kattı. Çok profesyonel, gençlere çok değer gösteren biri. Bu takıma ilk geldiğinde biz Marek'i televizyondan izliyorduk. Hayrandık, onunla burada oynamak bizim için büyük gurur verici. Trabzonspor tarihine de inanılmaz bir şekilde imzasını attığını düşünüyorum. Geçen sene yaşadıklarımız, kazandığımız 2 kupa, çok büyük emeği var Trabzonspor'a. Trabzonspor için inanılmaz bir isim olacak." dedi.

Hamsik ile ilgili sözlerine devam eden Ömür, "Çok üzgünüz onu kaybettiğimiz için. Ama bizi destekleyececeğini ve Trabzonspor taraftarı olacağına inanıyorum. Bizden biri gibiydi. Ona yakışan bir veda ettiğimizi düşünüyorum. Çok büyük karakter. Trabzonspor asla onu unutmayacak. Marek, Trabzonspor tarihine ismine altın harflerle yazdırdı. Bu sene taraftarlardan da özür diliyoruz. Geçen senenin ardından büyük bir düşüş yaşadık ama Hamsik her zaman bir efsane olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Marek Hamsik ile aynı sahayı paylaşmak büyük bir onur. O sahada olduğu sürece pazubandı her zaman o takar. Çok saygılı bir insan zaten. Trabzonspor tarihine çok büyük şeyler kattı. Biz ona saygı gösterdik, o daha fazla saygı gösterdi. Onu mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Sezon başına kampına da davet ettim onu." diye konuştu. 

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