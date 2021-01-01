ABD Milli takımı, 2021 Olimpiyat kadrosu için 57 adayı duyurdu

ABD Milli takımı, 2021 Amerika Birleşik Devletleri erkek olimpiyat kadrosu için uzun aday listesini açıkladı.



Listede, 15 yeni oyuncunun katıldığı ve toplam 57 finaliste ulaşan, daha önce seçilmiş 42 oyuncu bulunuyor.



USA Basketball genel menajeri Jerry Colangelo, yaptığı açıklamada, "Tokyo Olimpiyatları'nın 2020'den 2021'e ertelenmesiyle, esnek kalmaya devam etmemiz ve mümkün olan en iyi ABD takımını sahaya çıkarma çabalarımıza katkıda bulunabilecek tüm oyuncuları dikkate almamız önemli. Bugün duyurduğumuz bu eklemeler, bunu yaptığımızdan emin olmamızı sağlayacak." şeklinde konuştu.



Alfabetik sıraya göre sıralanmış oyuncuların tam listesi şu şekilde:



Bam Adebayo

LaMarcus Aldridge

Jarrett Allen

Harrison Barnes

Bradley Beal

Devin Booker

Malcolm Brogdon

Jaylen Brown

Jimmy Butler

Mike Conley

Stephen Curry

Anthony Davis

DeMar DeRozan

Andre Drummond

Kevin Durant

Paul George

Eric Gordon

Jerami Grant

Draymond Green

Blake Griffin

James Harden

Montrezl Harrell

Joe Harris

Tobias Harris

Gordon Hayward

Jrue Holiday

Dwight Howard

Brandon Ingram

Kyrie Irving

LeBron James

DeAndre Jordan

Kyle Kuzma

Zach LaVine

Kawhi Leonard

Damian Lillard

Brook Lopez

Kevin Love

Kyle Lowry

JaVale McGee

Khris Middleton

Donovan Mitchell

Victor Oladipo

Chris Paul

Mason Plumlee

Julius Randle

Duncan Robinson

Mitchell Robinson

Jayson Tatum

Myles Turner

Fred VanVleet

Kemba Walker

John Wall

Russell Westbrook

Derrick White

Zion Williamson

Christian Wood

Trae Young



San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, ABD milli takım başantrenörü olarak çalışacak ve Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, eski Atlanta Hawks koçu Lloyd Pierce ve Villanova'dan Jay Wright ise asistan koçlar olarak görev yapacaklar.



ABD Olimpiyat erkek takımının 12 oyunculu kadrosu ise bu yılın sonlarında açıklanacak.



