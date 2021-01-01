ABD Milli takımı, 2021 Olimpiyat kadrosu için 57 adayı duyurdu

ABD Milli takımı, 2021 Amerika Birleşik Devletleri erkek olimpiyat kadrosu için uzun aday listesini açıkladı.
Listede, 15 yeni oyuncunun katıldığı ve toplam 57 finaliste ulaşan, daha önce seçilmiş 42 oyuncu bulunuyor.
USA Basketball genel menajeri Jerry Colangelo, yaptığı açıklamada, "Tokyo Olimpiyatları'nın 2020'den 2021'e ertelenmesiyle, esnek kalmaya devam etmemiz ve mümkün olan en iyi ABD takımını sahaya çıkarma çabalarımıza katkıda bulunabilecek tüm oyuncuları dikkate almamız önemli. Bugün duyurduğumuz bu eklemeler, bunu yaptığımızdan emin olmamızı sağlayacak." şeklinde konuştu.
Alfabetik sıraya göre sıralanmış oyuncuların tam listesi şu şekilde:
Bam Adebayo
LaMarcus Aldridge
Jarrett Allen
Harrison Barnes
Bradley Beal
Devin Booker
Malcolm Brogdon
Jaylen Brown
Jimmy Butler
Mike Conley
Stephen Curry
Anthony Davis
DeMar DeRozan
Andre Drummond
Kevin Durant
Paul George
Eric Gordon
Jerami Grant
Draymond Green
Blake Griffin
James Harden
Montrezl Harrell
Joe Harris
Tobias Harris
Gordon Hayward
Jrue Holiday
Dwight Howard
Brandon Ingram
Kyrie Irving
LeBron James
DeAndre Jordan
Kyle Kuzma
Zach LaVine
Kawhi Leonard
Damian Lillard
Brook Lopez
Kevin Love
Kyle Lowry
JaVale McGee
Khris Middleton
Donovan Mitchell
Victor Oladipo
Chris Paul
Mason Plumlee
Julius Randle
Duncan Robinson
Mitchell Robinson
Jayson Tatum
Myles Turner
Fred VanVleet
Kemba Walker
John Wall
Russell Westbrook
Derrick White
Zion Williamson
Christian Wood
Trae Young
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, ABD milli takım başantrenörü olarak çalışacak ve Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, eski Atlanta Hawks koçu Lloyd Pierce ve Villanova'dan Jay Wright ise asistan koçlar olarak görev yapacaklar.
ABD Olimpiyat erkek takımının 12 oyunculu kadrosu ise bu yılın sonlarında açıklanacak.