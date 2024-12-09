ABD'de MLS Lig Kupasını LA Galaxy kazandı

ABD'de MLS Lig kupasını final maçında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup eden LA Galaxy kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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ABD'de MLS Lig Kupasını LA Galaxy kazandı
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09 Aralık 2024 13:14
ABD Major Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, final karşılaşmasında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Batı konferansından gelen Los Angeles Galaxy ile Doğu konferansından gelen New York Red Bulls, MLS finalinde karşılaştı. Dignity Health Sports Park'ta oynanan mücadelede LA Galaxy maça hızlı başladı. 9'uncu dakikada J. Paintsil ve 13'üncü dakikada D. Joveljic'in golleri ile 2 gol bulan LA Galaxy'ye, New York Red Bulls'da 28'inci dakikada S. Nealis karşılık verdi. Mücadelede başka gol olmayınca Los Angeles Galaxy 2-1 kazanarak 6'ıncı kez şampiyonluğa ulaştı.

REUS İÇİN BİR İLK

Öte yandan Borussia Dortmund'dan sezon başı LA Galaxy'e transfer olan Alman oyuncu Marco Reus kariyerinde bir ilki yaşadı. Daha önce iki Almanya Kupası ve üç Almanya Süper Kupası kazanan 35 yaşındaki Marco Reus futbolculuk kariyerindeki ilk lig kupasını ABD'de kazanmış oldu.

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