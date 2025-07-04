Aaron Ramsey resmen Pumas'ta!

Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Aaron Ramsey, futbolculuk kariyerine Meksika'da devam etme kararı aldı.

calendar 04 Temmuz 2025 10:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Aaron Ramsey resmen Pumas'ta!
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Kariyerinde Cardiff City, Arsenal, Juventus ve Nice gibi önemli kulüplerde forma giyen Aaron Ramsey, futbolculuk kariyerine Meksika'da devam etme kararı aldı. 33 yaşındaki Galli yıldız, Meksika Ligi (Liga MX) ekiplerinden Pumas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Cardiff City'de kısa süreli teknik direktörlük deneyimi yaşayan Ramsey, sahalara futbolcu olarak dönmeyi tercih etti. İngiltere Championship temsilcisi Cardiff City ile yollarını ayıran deneyimli orta saha oyuncusu, Pumas tarafından duygusal bir video ile taraftarlara tanıtıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım filminde Ramsey'nin kariyerine dair önemli anlara yer verildi. "Burada sadece bir rozeti savunmuyoruz, en yüksek öğrenim evini temsil ediyoruz" ifadeleriyle yayınlanan tanıtım, taraftarlardan büyük ilgi gördü.



Transferin ilk sinyali, Meksika'nın İngiltere Büyükelçisi tarafından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla verilmişti. Resmi açıklama ise 3 Temmuz'da geldi. Ramsey, düzenlenen basın toplantısında Pumas formasıyla poz vererek yeni kariyer dönemine resmen adım attı.

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