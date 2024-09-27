Aaron Gordon, Denver'la kontratını uzatmak istiyor

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, Nuggets ile kontratını uzatmayı umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Aaron Gordon, Denver'la kontratını uzatmak istiyor
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27 Eylül 2024 12:04
Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, Nuggets ile kontratını uzatmayı umduğunu söyledi.

Gordon, Nuggets ile dört yıllık bir sözleşme uzatması imzalamaya hak kazanması hakkında, takımın medya gününde şu açıklamalarda bulundu:

"Bu organizasyonu gerçekten çok seviyorum. Takımdaki oyuncuları ve koç kadrosunu da aynı şekilde. Yani umarım bu işi çözeriz. Şu ana dek doğru yönde ilerliyoruz gibi görünüyor. Umarım sözleşmem uzatılır ve bu organizasyonda kalırım."

Nuggets, Gordon'ı 2021'deki son takas günü öncesi kadrosuna katmış ve ardından Eylül ayında dört sezon için 92 milyon dolar değerinde bir uzatma imzalamıştı. Gordon'ın kontratında 2025-26 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Gordon, 2023-24 sezonunda 73 maçta forma giyerek 13,9 sayı, 6,5 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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