A Milli Voleybol Takımı mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.



Mücadeleye iyi başlayan mili takım, arka arkaya aldığı sayılarla rakip takıma nefes aldırmadı. Çekişmeli geçen ilk seti A Milliler 25-14 önde bitirdi.



İkinci sete etkili başlayan Romanya, iyi defans yaparak millilere kolay sayı imkanı tanımadı. Setin sonuna kadar iyi hücum eden Romanya, ikinci seti 21-25 önde tamamladı.



Üçüncü sette her iki takımda karşılıklı sayılar alırken, setin ortalarında Milli Takım, 2 sayı (12-10) öne geçti. 20'li sayılara gelindiğinde Milli Takım avantajı korudu ve üçüncü seti 25-20 kazandı.



Dördünce sete her iki takımda iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Son ana kadar çekişmeli geçen dördüncü seti Romanya, 22-25 önde bitirdi.



Karar setine rakip takım çok iyi başlarken, setin ortalarına doğru farkı 5'e kadar çıkardı (7-12). Setin sonlarına doğru arayı kapatamayan A Milli Takım, final setinde rakibine 12-15 mağlup olurken maçı da 3'e 2 kaybetti.





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