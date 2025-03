A Milli Takımda Macaristan öncesi 4 eksik 2 geri dönüş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak.



Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.



- Avantaj milli takımda



İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.



Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.



Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.



Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.



- Arda Güler ve Merih Demiral döndü, Orkun Kökçü cezalı



A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek.



Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.



Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.



- Macaristan öncesi 3 oyuncu kadrodan çıkartıldı



A Milli Takım'da Mert Günok, Yunus Akgün ve son olarak Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.



Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, millî futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı.



- Rayyan Baniya aday kadroda



Ay-yıldızlı ekipte 2 futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının ardından İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.



Baniya, milli takımın dün yaptığı antrenmanda da yer aldı.



- Aday kadro



A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)



Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),



Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)