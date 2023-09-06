A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2023 16:25
Son güncelleme 06 Eylül 2023 16:28
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Eskişehir'e gitti.

Sabah yapılan antrenmanla Ermenistan karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra otobüsle Riva'dan İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, buradan kalkan uçakla Eskişehir'e hareket etti.

Milli kafileye, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop başkanlık yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery