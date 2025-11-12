Philadelphia 76ers, yıldız forvet Paul George'un dönüşüne çok yaklaştı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, yıldız oyuncu dizinden geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme sürecinin son aşamasında ve bu hafta yeniden değerlendirmeye alınacak.Philadelphia son yedi maçının dördünü kaybetmiş olsa da, bu gelişme takım için moral niteliğinde.Doktorlar, George'un sol uyluk kasının biraz daha güçlenmesini bekliyor.George, temmuz ayında dizinden artroskopik operasyon geçirmişti ve henüz bu sezon forma giymedi. Kariyerinin büyük kısmında sakatlıklarla mücadele eden George, geçen sezon sadece 41 maçta oynayabildi. 2019'dan bu yana ise 56 maçtan fazla forma giydiği sadece bir sezon oldu.Geçen sezon ortalama 16.2 sayı, 5.3 ribaund, 4.3 asist ve 1.8 top çalma istatistikleriyle oynamış; %43 şut isabet oranı yakalamıştı.