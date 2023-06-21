Philadelphia 76ers'ın, James Harden'ın takım bütçesine uygun bir anlaşmayla kalmasını istediği iddia edildi.



Bu yaz serbest bir oyuncu olan Harden'ın bir süredir takımdan ayrılma ihtimali olduğu konuşulsa da, The Philly Voice'tan Kyle Neubeck, 76ers'ın Harden'ı takım bütçesine uygun bir anlaşma ile tutabilme şansının "giderek artan" bir ihtimal olduğunu söyledi:



"Harden'ın Sixers'ta bütçe dostu bir anlaşmayla kalması, Philadelphia'nın yaz dönemindeki birincil hedefi olmaya devam ediyor ve bunu gerçekleştirmeleri giderek daha olası gözüküyor.



Houston Rockets, Harden'ın Philadelphia dışında en büyük taliplerinden biri olsa da, onu almak için yıllarca yüksek miktar para ödemeye de pek istekli değiller.



Kaynaklar PhillyVoice'a, Rockets'ın sahibi Tillman Fertitta'nın başantrenör Ime Udoka'nın gelişiyle birlikte daha sağlam bir kültür oluşturmak istediğini ve Houston'ın Fred Van Vleet, Brook Lopez ve Dillon Brooks gibi serbest oyuncularla ilgilendiğini söylemişlerdi."



Normal sezonda Harden, 76ers için 21.0 sayı, 6.1 ribaund ve 10.7 asist ortalamalar kaydetmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ