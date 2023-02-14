Philadelphia 76ers'ın, serbest oyuncu Dewayne Dedmon ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzalamayı planladığı açıklandı.



Yakın zamanda San Antonio Spurs tarafından serbest bırakılan Dedmon, Miami Heat'ten takas edilmiş ve ekip ise 4.7 milyon dolarlık maaşı karşılığında bir ikinci tur seçim hakkı almıştı.



Bu sezon Heat ile 30 maçta Dedmon, maç başına 11.7 dakikada 5.7 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Sixers, önceki Perşembe günkü son takas tarihi öncesi pivot rotasyonunda Joel Embiid'e yedek olacak bir oyuncu arayışındaydı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ