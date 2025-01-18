6 gollü maçta kazanan Nazillispor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Nazillispor, Giresunspor'u 4-2'lik skorla yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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6 gollü maçta kazanan Nazillispor
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18 Ocak 2025 17:05
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, eksi 1 puanla son sırada yer alan Giresunspor'u evinde 4-2 yenerek sezonun ikinci yarısına iyi başladı.

Konuk Giresunspor maçın henüz 5'inci dakikasında Ali Akçay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ardından toparlanan Nazillispor 15'inci dakikada Taşkın'ın penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. Naz-Naz, 17'nci dakikada Zahit'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlarken, Nazillispor'un ilk golünü atan Taşkın bu kez 38'inci dakikada ağları yeniden sarstı: 3-1.

İlk devreyi 2 farklı önde tamamlayan Nazillispor, 84'üncü dakikada Oğuzhan ile golleri dörtledi: 4-1.

Maçta son sözünü dakika 90'da Giresunspor'dan Şenel söyledi: 4-2.

Nazillispor, bu sonucun ardından 12 puana yükselip umut tazeledi. Giresunspor ise sonunculuktan kurtulamadı.
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