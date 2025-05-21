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6 gollü maçta Crystal Palace, Wolves'i yıktı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace, konuk ettiği Wolverhampton'ı 4-2 mağlup etti.

calendar 21 Mayıs 2025 00:10 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
6 gollü maçta Crystal Palace, Wolves'i yıktı
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace, sahasında Wolverhampton'u konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 27. ve 33. dakikalarda Eddie Nketiah, 50. dakikada Ben Chilwell ve 86. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Wolverhampton'un golleri ise 24. dakikada Emmanuel Agbadou ile 62. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi.

Oliver Glasner'ın öğrencileri puanını 52'ye yükseltirken Vitor Pereira'nın öğrencileri ise 41 puanda kaldı.

Crystal Palace üst üste 2. galibiyetini; Wolverhampton ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Premier Lig'in son haftasında Crystal Palace, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton ise Brentford'u ağırlayacak.

KAPTAN JOEL WARD, CRYSTAL PALACE'A VEDA ETTİ

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Crystal Palace kaptanı Joel Ward, Selhurst Park'taki son maçında gözyaşlarıyla kenara geldi. Tecrübeli futbolcu 71. dakikada yerini Kamada'ya bıraktı.


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