"5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" 29 Eylül'de

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası'nın 29 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası' 29 Eylül'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2022 23:03
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" 29 Eylül'de başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Servet Tazegül Spor Salonu'nda başlayacak turnuvaya, Mersin ekibinin yanı sıra Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve BOTAŞ katılacak.

Turnuvada 29 Eylül'de Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Emre Vatansever, turnuvaya katılacak takımlara başarı dileyerek, "Bu turnuva sezon öncesi çalıştıklarımızı görmenin, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve ne kadar iyi yaptığımızı görmenin testi olacak. Antrenmanlarda ne yaptıysak, üç maçta da bunları deneyeceğiz." ifadesini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ