4 büyük ligde sakatlık kabusu!

Koronavirüs süreci sonrasında takımların sakatlıklar konusundaki endişeleri gerçek olmaya başladı.Salgının ardından geri dönülen futbolda, sporcu sağlığına yönelik ilk rakamlar İspanya'da açıklandı. La Liga ekiplerinin üç haftalık antrenman raporuna göre, 20 takımın 14'ünde futbolcu sakatlığı yaşandı, sakatlanan oyuncu sayısı toplamda 29 olarak kayıt altına alındı. Meydana gelen sakatlıkların 20'si kas sakatlıkları olarak belirlendi.İspanya'da öncelikle ayrı ayrı gruplar halinde başlayan antrenmanların bu bölümünde fiziksel temas minimum olsa da birçok sakatlık yaşanması korkuları biraz daha artırdı. Yakında toplu çalışmalara geçecek takımlarda, fiziksel temasların artmasıyla bu rakamların daha da yükseleceğinden, maçların başlamasının ardından ise yeni bir sakatlık dalgası daha gelebileceğinden endişe ediliyor.Barcelona'da antrenmanlar sırasında sakatlık yaşayan Umtiti, Ansu Fati gibi oyunculara son olarak takımın yıldızı Lionel Messi de eklendi. Arjantinli futbolcu takımın önceki günkü idmanına çıkamazken, MR'ı çekilen ismin kas sakatlığı yaşadığı tespit edildi. 7-10 gün arası iyileşme süresi verilen sakatlık nedeniyle Messi'nin, takımının haftaya Mallorca ile oynayacağı maçta forma giymesinin tehlikeye girdiği belirtildi. La Liga'da Getafe, Alaves, Valencia, Sevilla, Espanyol ve Leganes dışındaki tüm ekiplerde en az birer oyuncu antrenmanda sakatlık yaşadı. Osasuna, altı futbolcuyla bu süreçten en çok etkilenen takım oldu.İtalya Serie A'da sezon tekrar başlamadan önce gerçekleştirilen antrenmanlar sırasında her gün yeni bir sakatlık yaşanmaya başladı. Roma kalecisi Pau Lopez, Napoli'den Manolas, Juventus'tan Higuain, Lazio'dan Milinkovic-Savic, Milan'da Zlatan Ibrahimovic, Torino'dan Daniele Baselli gibi futbolculardan kötü haberler geldi.Liverpool'un uzun yıllar baş fizyoterapisti olan Andy Renshaw, içinde bulunulan sürecin sakatlıklara gebe olduğunu söyledi. Renhaw "" diye konuştu. Espanyol'un yıldız futbolcusu David Lopez ise "" dedi.Premier Lig takımları içerisinde, bu hazırlık döneminde en önemli kaybı Everton yaşadı. Barcelona'dan transfer edilen takımın yıldız ismi Yerry Mina, geçtiğimiz haftaki takım idmanında sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, uyluğunda yırtık tespit edilen Kolombiyalı futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.Barcelona sağlık ekibinin hazırlayarak, kulüp yönetimine sunduğu rapor ortaya çıktı. Raporda, korona sonrası dönemde sakatlıklarda yaşanacak olası artışlara dikkat çeken Barça'nın sağlıkçıları, her bir futbol takımında geri dönüşün ardından ilk bir ay içerisinde 5 ila 10 oyuncunun sakatlıkla burun buruna gelebileceğinin altını çizdiler.