37'lik Pepe yeni sözleşmesini imzaladı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli stoper Pepe, takımı Porto'yla 3 sezonluk yeni bir sözleşmeye imza attı.



Porto'nun kaptanı 37 yaşında olmasına rağmen performansıyla geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.



"YENİ KUPALAR İSTİYORUM"



Pepe imza sonrası açıklamasında; "Takıma katıldığım ilk günden itibaren Porto oyuncusu olmanın ne anlama geldiğini biliyordum. Beni her gün ayağa kaldıran şey Porto gibi bir kulübe yeni kupalar kazandırma hedefi." dedi.



1.87 boyundaki stoper Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğu 2017/2018 sezonunda da takımın saha içi liderlerinden birisiydi.



37 yaşındaki Portekizli, 10 yıl formasını terlettiği Real Madrid'le de 3 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu sevinci yaşadı.



