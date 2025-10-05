05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-081'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-278'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-081'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-038'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-178'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-078'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-050'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-021'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-179'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-180'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-081'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-080'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

3. Runkara Yarı Maratonu tamamlandı!

Ankara'da düzenlenen 3. Runkara Yarı Maratonu tamamlandı.

05 Ekim 2025 16:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3. Runkara Yarı Maratonu tamamlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3. Runkara Yarı Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Hirut Jemberu Girma, erkeklerde ise Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop, kazandı.

Başkent Millet Bahçesi'nde startı verilen 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 4 bin sporcu katıldı.

Yarış, Ankara Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Ankara GSM Spor Kulübü, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyi'nin koordinesinde, 78 Event organizasyonu ve Spor Toto ana sponsorluğunda gerçekleşti.


78 Event'in organize ettiği koşunun startını Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ile 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, start öncesi yaptığı konuşmada, organizasyonun ulusal ve uluslararası niteliği olduğunu belirterek, "Sizlerin her yıl artan ilgisiyle yarı maraton İnşallah Ankara'da bir marka haline gelecek ve bugün olduğu gibi daha fazla sayıda sporcuyu burada ağırlayacağız." dedi.

Kadınlarda 21 kilometre kategorisinde 1 saat 17 dakika 25 saniyeyle Etiyopyalı Hirut Jemberu Girma birinci, Nursena Çeto 1 saat 17 dakika 32 saniyeyle ikinci ve Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli, 1 saat 18 dakika 16 saniyeyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop 1 saat 7 dakika 46 saniyeyle birinci, Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat 1 saat 7 dakika 47 saniyeyle ikinci ve yine 1 saat 7 dakika 47 saniye ile Hüseyin Can üçüncü tamamladı.

Kadınlarda 10 kilometre yarışını Derya Kunur, erkeklerde Enbiya Yazıcı kazandı.

5 kilometrelik eğlence koşusunu ise kadınlarda Gonca Bozdağ, erkeklerde Furkan Değer önde bitirdi.

Programın sonunda sporculara ödülleri verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
