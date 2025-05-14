3. Lig'de play-off üçüncü tur heyecanı

Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları, perşembe oynanacak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda turu geçen takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Perşembe:
16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)
16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)
16.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda turu geçen takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Perşembe:
16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)
16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)
16.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)