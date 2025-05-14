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20:00
14 Mayıs
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22:30
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21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
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21:00
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Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

3. Lig'de play-off üçüncü tur heyecanı

Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının heyecanı perşembe başlayacak

calendar 14 Mayıs 2025 14:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3. Lig'de play-off üçüncü tur heyecanı
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Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları, perşembe oynanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda turu geçen takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Perşembe:

16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)

16.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

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