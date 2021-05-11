, Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını kaybetmedi (8 galibiyet 9 beraberlik).

Konyaspor

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Trabzonspor, 19. dakikada Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında uzun süre 10 kişi oynarken, 64. dakikada Lewis Baker frikikten attığı golle takımını öne geçirdi. Baker, bu sezon bordo-mavili takımda 2. kez frikikten ağları sarstı.Konyaspor'un beraberlik sayısını ise 82. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.Öte yandan ev sahibi ekibe 81. dakikada verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve hemen sonrasındaki kornerde gol geldi. Konyaspor'un ayrıca ağları bulan üç topundan ikisi ofsayt gerekçesiyle, biri ise faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor, 4. sırada puanını 68 yaptı. Öte yandan bordo-mavililerSon 3 maçta 7 puan alan Konyaspor ise 49 puanla 11. basamakta yer aldı.Süper Lig'de 42. ve son haftada Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecekken, Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.