19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-088'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

24'üncü Bosphorus Cup start aldı

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 24. kez İstanbul'da start aldı. 58 tekne, 15 knot hızındaki ideal poyrazda kıyasıya yarışırken, İstanbul sularında mücadele edilen organizasyonun ilk gününde yarışlar Prens Adaları ile Caddebostan arasında yapıldı. İlk gün yarışlarının ardından Rossko Racer takımı günün kazananı oldu.

24'üncü Bosphorus Cup start aldı
Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 24'üncü kez İstanbul'da start aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin bulunduğu 58 tekne, 15 knot hızındaki ideal poyrazda kıyasıya yarıştı.

Rüzgârüstü-rüzgâraltı yarışları Prens Adaları ile Caddebostan bölgesi arasında yapıldı. Günün sonunda ise Kaşık Adası etrafında kısa bir kıyı yarışı gerçekleştirildi. İlk gün yarışlarının ardından TIMOFEY ZHBANKOV dümenciliğinde Rossko Racer takımı günün kazananı oldu.
Bosphorus Cup'ın resmi web sitesi bosphoruscup.org'da yer alan canlı sonuç sistemi sayesinde, teknelerin finişi geçerken sonuçlar anlık olarak takip edebildiği organizasyon, 19 Eylül Cuma günü Princes Palace Resort Yarışı ve Büyükada ile Sedef Adası etrafında yapılacak yarışlarla devam edecek.

Cumartesi günü ise tüm tekneler, Bosphorus Cup'ın en özel deneyimi olan Boğaz Yarışı'na katılacak ve ardından Boğaz kıyısındaki Feriye'de gerçekleşecek ödül töreni ile gün tamamlanacak.

Bosphorus Cup 2025 – Yarış Takvimi

19 Eylül Cuma – 2. Gün: Princes' Palace Resort Yarışı @ Büyükada
20 Eylül Cumartesi – 3. Gün: Boğaz Yarışı @ Feriye
20 Eylül Cumartesi – Ödül Töreni @ Feriye

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.