23 Haziran Salı günü iddaa tahminleri

Tutkumuz futbolda zorunlu koronavirüs arası sonrası karşılaşmalar hem hafta içi hem de hafta sonu oynanıyor. Bu hafta içi bizleri yine keyifli maçlar bekliyor. 23 Haziran Salı günü, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi Avrupa'nın üç önemli futbol ülkesinde dikkat çeken maçlar var. Sporx iddaa ekibi, kuponlarınızı oluşturmadan önce sizlere biraz olsun yardımcı olabilmek adına seçimlerini yaptı. Şimdi sizleri ekibimizin iddaa tahminleriyle baş başa bırakıyoruz.... Bol şanslar...



LEICESTER CITY - BRIGHTON



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Brighton karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Brighton, hafta sonu Arsenal gibi güçlü bir rakibi 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Brighton bu galibiyetin ardından bir süre rahat nefes alabilir ama puan toplamaya devam etmeleri gerekiyor.



Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise Watford deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle galibiyete ulaşacağını hesap ederken, kalesinde şok bir gol gördü ve beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. İlk 3'te yer almak isteyen Leicester'ın Şampiyonlar Ligi hedefine bu kadar yakınken, özellikle iç sahada hata yapmayacağını düşünüyorum. Leicester City galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz.



Leicester kazanır @ 1.50



MUHTEMEL 11'LER



Leicester: Schmeichel; Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Tielemans, Maddison; Gray, Iheanacho, Vardy



Brighton: Ryan, Schelotto; Webster, Dunk, Burn; Propper, Bissouma; Gross, Trossard, March; Maupay



TOTTENHAM - WEST HAM



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Manchester United ile berabere kalan Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi şansı devam ediyor ama artık maç kazanmaları gerekiyor.



Jose Mourinho, Tottenham'ın başında ilk Premier Lig maçında West Ham deplasmanında çıkmıştı ve o karşılaşmayı 3-2 kazanmışlardı. Bu kez kazanmak içiç fazlasıyla agresif bir Tottenham izleyeceğimizi düşünüyorum. Kümede kalma savaşı veren West Ham United gücü yettiği şekilde oyunu kilitlemek ve bulacağı sürpriz gol ve gollerle maçı kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Tottenham bu maçta kalesinde gol görür ama son düdük çaldığında kazanan taraf olur.



Tottenham kazanır @ 1.52

KGV @ 1.58



MUHTEMEL 11'LER



Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Bergwijn, Alli, Son; Kane



West Ham: Fabainski; Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell; Rice, Noble, Soucek; Lanzini, Yarmolenko, Anderson



VERONA - NAPOLI



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Verona ile Napoli karşı karşıya gelecek. Juventus'un elinden İtalya Kupası'nı kazanan Napoli tarihi bir galibiyetin altına imza attı. Ancak Napoli'nin şimdi kupa sevincini bir kenera bırak lige odaklanması gerekiyor. 39 puanla 6. sırada yer alan Napoli, 38 puanla hemen arkasında yer alan Verona deplasmanına çıkacak. Verona sezonun ilk yarısında yenildiği rakibini bu kez devirerek sıralamada yer değiştirmek istiyor. İyi bir sezon geçiren Verona, Napoli'ye sorunlar çıkartabilir. Kritik mücadelede Napoli'nin konsantrasyon problemi yaşama ihtimalini göz önünde bulundurarak karşılıklı gol var seçeneğini öneriyorum.



KGV @ 1.58



MUHTEMEL 11'LER



Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine



Napoli: Meret; Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Mertens, Milik, Insigne



LEVANTE - ATLETICO MADRID



HAKAN CELEP: Atletico Madrid, pandemi arasından sonra 3 maçta 7 puan alarak bir anda 4. sıraya yükseldi ve 5. sırayla arasına 4 puanı koydu. Şimdiki hedefleri kazanma serilerine devam etmek ve Sevilla'dan 3. sırayı devralmak olacak. Levante ise pandemi arasından 2 beraberlik ve 1 galibiyetle döndü. Valencia'ya deplasmanda yenilmeyip, sahalarında Sevilla ile berabere kaldılar. Deplasmanda ise evinde iyi skorlar alabilen Espanyol'u 3-1 mağlup ettiler. Bu sezon rakipleri kim olursa olsun gol atmayı ve içeride iyi skor almayı başarıyorlar. Real Madrid'i kendi evlerinde 1-0 mağlup ederek şok bir sonuç almışlardı. Barcelona'yı yine evlerinde 3-1 mağlup ettiler. Maç, Atletico'nun sahasında olsaydı çekincemiz olmazdı ama evindeki bir Levante, La Liga'nın en tehlikeli takımlarından bir tanesi.



Hem Atletico'nun hem Levante'nin gol atacağı bir maç bekliyoruz. Bu nedenle KG Var en ideal seçenek.



KG VAR @1.85



MUHTEMEL 11'LER



Levante: Aitor; Coke, Bruno, Vezo, Tono; Bardhi, Vukcevic, Melero, Rochina; Morales, Mayoral.



Atletico Madrid: Oblak; Tripper, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Thomas, Saul, Correa; Felix, Costa



BARCELONA - ATHLETIC BILBAO



HAKAN CELEP: Pandemi arası sonrası Sevilla'ya takılarak liderlik koltuğunu Real Madrid'e teslim eden Barcelona, adeta yaralı bir aslan gibi. Bunu da Barcelona'ya karşı hakemlerin aldığı cephe ve Real Madrid lehine kararlar verilmesine bağladılar. Bu yönde demeçler hafta boyunca geldi. İspanyol medyasında, takım içinde kavga olduğu ve Griezmann ile Messi'yi teknik direktör Setien'in ayırdığı söyleniyor. Katalonya'da hava biraz bulutlu. Rakibi Athletic Bilbao ise dalgalı skorlar almaya devam ediyor. Atletico Madrid karşısında galibiyeti kaçırdıktan sonra, Eibar ile deplasmanda 2-2 berabere kaldılar. Son maçlarında ise Betis'i 1-0 mağlup edip, rakip takımda teknik direktör değişikliğine gittiler.



Barcelona'da dembele, Roberto, Frenie De Jong sakatlıkları nedeniyle yok. Griezmann ve Arthur'un yedek kalması bekleniyor. Luis Suarez'in de 90 dakikayı çıkaramayacağı konuşuluyor. Athletic Bilbao cephesinde Yuri, cezası nedeniyle yok. Balenziaga onun yerine başlayacak.



Lionel Messi'nin bu maçta karakter koyacağını ve almak için bizzat performans göstermesini bekliyoruz. Athletic Bilbao yırtıcı ve sağı solu belli olmayan bir takım. Ancak, Barça için bu maç bir nevi karakter testi haline geldi. Bu nedenle Barça galibiyetini tercih ediyoruz.



MS1 Barcelona kazanır @1.25



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Suarez (Griezmann), Messi, Fati



Athletic Bilbao: Simon; Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga; D.Garcia, Vesga; Cordoba, Muniain, Williams; R.Garcia



