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2025 Ballon d'Or ödülü 22 Eylül'de sahibini bulacak

Futbol dünyanın bireysel kategoride en prestijli ödülü olan 2025 Ballon d'Or ödülleri 22 Eylül tarihinde verilecek.

calendar 19 Mayıs 2025 17:09 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 17:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2025 Ballon d'Or ödülü 22 Eylül'de sahibini bulacak
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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), 2025 yılı kazananlarını 22 Eylül'de Paris'te yapılacak törenle açıklayacak.

Ballon d'Or'un resmi X sayfasından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te 22 Eylül'de düzenlenecek.

Geçen yılın kazananı Manchester Cityli Erling Haaland ile Real Madridli Jude Bellingham ve Atletico Madridli Julian Alvarez, bu yıl öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Kadın futbolunda ise daha önce iki kez ödüle uzanan Barcelonalı Aitana Bonmati yine favori isimlerden.

Tören öncesi aday listesi ve detaylar, organizatör France Football dergisi tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak. Gecede ayrıca Yashin Trophy (en iyi kaleci) ve Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu) ödülleri de sahiplerini bulacak.


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