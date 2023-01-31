20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı final için sahada

Türkiye, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman yarı final maçında 1 Şubat Çarşamba günü İsrail ile karşı karşıya gelecek.



İstanbul'da düzenlenen şampiyonanın 3. klasman maçlarına Zeytinburnu Buz Adası ev sahipliği yapıyor. Organizasyonda yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak.



Günün ilk yarı final maçında saat 17.00'de Bulgaristan ile Avustralya karşı karşıya gelecek. İkinci yarı final mücadelesinde ise Türkiye, saat 20.30'da İsrail ile karşılaşacak.



Organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında Bulgaristan'a 5-3 yenilirken ikinci müsabakada Güney Afrika'yı 9-3 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, üçüncü ve son grup maçında İsrail'e 6-3 kaybetti.



Grup üçüncüsü olarak çeyrek finale çıkan milliler, bu turda Kırgızistan'ı 3-1 geçerek yarı finale geldi.



Türkiye'ye üstünlük kuran İsrail ise Güney Afrika'yı 16-1 ve Bulgaristan'ı da 8-0 mağlup ederek grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.



İsrail, çeyrek finalde ise Bosna Hersek'i 10-0 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu.









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