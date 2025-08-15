15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
0-352'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-116'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-460'

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mağlubiyet!

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında Letonya'ya 88-80 yenildi.

calendar 15 Ağustos 2025 18:31
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mağlubiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında Letonya'ya 88-80 mağlup oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 49-40 geride tamamlayan milliler, parkeden 88-80 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlı takımda 25 sayı kaydeden Ömer Kutluay, müsabakanın en skorer ismi olurken Letonya'da Markuss Kesteris ise 16 sayı kaydetti.

Milliler, 16 Ağustos'ta, yedincilik maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.