16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mağlubiyet!

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında Letonya'ya 88-80 mağlup oldu.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 49-40 geride tamamlayan milliler, parkeden 88-80 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlı takımda 25 sayı kaydeden Ömer Kutluay, müsabakanın en skorer ismi olurken Letonya'da Markuss Kesteris ise 16 sayı kaydetti.
Milliler, 16 Ağustos'ta, yedincilik maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
