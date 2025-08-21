14 Yaşındaki milli yüzücü Gizem Koyunbakan'ın hedefi: Los Angeles 2028

Eskişehir'de yaşayan özel gereksinimli milli yüzücü 14 yaşındaki Gizem Koyunbakan, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda yer alma hedefiyle çalışıyor.Spor yapmak amacıyla 6 yaşında gittiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait havuzda yüzmeye başlayan lise 1'inci sınıf öğrencisi Gizem Koyunbakan, özel sporcular yüzme antrenörü Hatice Poyraz'la tanıştı.Poyraz ile haftada 6 gün antrenman yapmaya başlayan Koyunbakan, katıldığı organizasyonlarda gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekti.Son olarak Konya'da düzenlenen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Türkiye Şampiyonası'na katılan Koyunbakan, şampiyonada 7 farklı yarışta performans sergiledi.50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama ile 200 metre sırtüstü yarışlarında birincilik elde eden Koyunbakan, 4 altın madalya kazandı.Koyunbakan 100 metre serbest stilde ikinci, 100 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stillerinde ise üçüncülük alarak toplamda 7 madalyayla şampiyonayı tamamladı.Milli takımın en genç sporcusu olan Gizem Koyunbakan, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek için antrenörü Poyraz'la antrenmanlarını sürdürüyor.Milli yüzücü Gizem Koyunbakan, AA muhabirine, 6 yaşında yüzmeye başladığını belirterek, 8 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini söyledi.Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Koyunbakan,diye konuştu.Milli sporcunun antrenörü Hatice Poyraz ise Gizem'le yüzmeye başladığı dönemde havuzda tanıştıklarını belirterek, Gizem'in o dönem sadece kurbağalama yüzebilen biri olduğunu kaydetti.Gizem'in başlangıçta kurbağalamayı çok sevdiği için kurbağalama stiliyle yüzerek çalışmaya başladıklarını anlatan Poyraz, şöyle konuştu:Poyraz, sporcusunun Gizem'in kariyeri için uzun vadeli bir planlama yaptıklarının altını çizdi.Başarılı yüzücünün elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna girdiğini ifade eden Poyraz, şunları kaydetti:Poyraz, Gizem'in kendisinden büyük sporcularla antrenman yaptığını dile getirerek, söz konusu durumun sporcusunu geliştirdiğini aktardı.Gizem'in Konya'daki organizasyonda çok başarılı sporculara karşı mücadele ettiğini vurgulayan Poyraz,dedi.Poyraz, sporcusunun paralimpik olimpiyatlarına hazırlanmaya başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: