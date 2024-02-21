12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 macerası başlıyor

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında çarşamba günü İtalya'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 macerası başlıyor
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21 Şubat 2024 12:46
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında çarşamba günü İtalya'ya konuk olacak.

Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlılarda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberoviç ve Beşiktaş Emlakjet'te oynayan Kerem Konan ilk kez aday kadroya dahil edildi.

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle daha önce milli maçları kaçıran oyuncular, bu kez kadroda yer alabildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

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