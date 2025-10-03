03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1DA
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
0-028'
03 Ekim
Osasuna-Getafe
0-127'
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-041'
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-043'
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
0-267'

10 kişilik Esenler Erokspor, Boluspor'u üç golle devirdi!

Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 03 Ekim 2025 22:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
10 kişilik Esenler Erokspor, Boluspor'u üç golle devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Esenler Erokspor, Boluspor'a konuk oldu.

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 31'de Hayrullah Bilazer, 68 ve 78. dakikada Ryan Jack kaydetti. 

Boluspor'un tek golünü dakika 7'de Florent Hasani attı.

Esenler Erokspor'da Guelor Kanga, 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 19 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Boluspor, 12 puanda kaldı.

Milli aranın sonrası Erokspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak. Boluspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
