Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 1-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren tek golü 87. dakikada penaltıdan Arydas Novikovas kaydetti.
Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR FİNALİ
Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 4-2 kazanan İstanbulspor, finale yükseldi. İstanbulspor'un finaldeki rakibi ise Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya), Rroca, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 88 Tuncer Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Gültekin)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 81 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Malle), Novikovas, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Hasek) , Eren Tozlu
Gol: Dk. 87 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Ferhat Yazgan, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+4 Eren Tozlu, Dk. 66 Mücahit Albayrak, Dk. 82 Batuhan Artarslan, Dk. 90+8 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 1-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren tek golü 87. dakikada penaltıdan Arydas Novikovas kaydetti.
Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR FİNALİ
Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 4-2 kazanan İstanbulspor, finale yükseldi. İstanbulspor'un finaldeki rakibi ise Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya), Rroca, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 88 Tuncer Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Gültekin)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 81 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Malle), Novikovas, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Hasek) , Eren Tozlu
Gol: Dk. 87 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Ferhat Yazgan, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+4 Eren Tozlu, Dk. 66 Mücahit Albayrak, Dk. 82 Batuhan Artarslan, Dk. 90+8 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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