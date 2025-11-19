26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Stephon Castle, kalça sakatlığı sebebiyle 1–2 hafta yok

San Antonio Spurs guardı Stephon Castle, kalça fleksör zorlanması nedeniyle bir ila iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

19 Kasım 2025 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Stephon Castle, kalça sakatlığı sebebiyle 1–2 hafta yok
San Antonio Spurs guardı Stephon Castle, kalça fleksör zorlanması nedeniyle bir ila iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Castle, sakatlığı pazar günü oynanan maçın ilk çeyreğinde yaşadı; ancak tam olarak hangi pozisyonda sakatlandığından emin olmadığını söyledi.

Spurs'te ayrıca Victor Wembanyama ve Dylan Harper da sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Castle, NBA'deki ikinci sezonunda 17,3 sayı – 5,8 ribaund – 7,5 asist ortalamaları yakalamış ve geçen sezon Yılın Çaylağı Ödülünü kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
