San Antonio Spurs guardı Stephon Castle, kalça fleksör zorlanması nedeniyle bir ila iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.



Castle, sakatlığı pazar günü oynanan maçın ilk çeyreğinde yaşadı; ancak tam olarak hangi pozisyonda sakatlandığından emin olmadığını söyledi.



Spurs'te ayrıca Victor Wembanyama ve Dylan Harper da sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.



Castle, NBA'deki ikinci sezonunda 17,3 sayı – 5,8 ribaund – 7,5 asist ortalamaları yakalamış ve geçen sezon Yılın Çaylağı Ödülünü kazanmıştı.



