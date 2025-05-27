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Göztepe, Romulo'nun alternatifini buldu!

Göztepe, sezonun son maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Romulo'yu yollamaya hazırlanan Göztepe, Kongolu golcü Claudy M'Buyi'yi listesine aldı.

calendar 27 Mayıs 2025 13:57
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Göztepe, Romulo'nun alternatifini buldu!
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Brezilyalı yıldız golcüsü Romulo'yu 15 milyon Euro ya da üzeri bir bedelle Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan Göztepe, Kongolu santrfor Claudy M'Buyi'nin peşine düştü. Bu sezonu Avusturya 1'nci Lig ekibi St. Pölten'de geçiren 25 yaşındaki futbolcu 26 resmi maçta 23 gol attı.

-M'BUYİ TRANSFERİNDE GÖZTEPE'NİN RAKİPLERİ
Fransa vatandaşı da olan M'Buyi futbola Stade Laval takımında başladı. Ardından Fransa'da Jura Sud ve Villefranche'de forma giyen M'Buyi, Göztepe scout ekibinin dikkatini çekmeyi başardı. M'Buyi'ye Göztepe'nin yanı sarı Rapid Wien, Legia Varşova ve Slovan Bratislava takımlarının da ilgisi olduğu iddia edildi.

-MALCOM BOKELE'YE MİLLİ DAVET
Öte yandan Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele milli takıma davet edildi. Kamerin'de Tchamadeu ve Dibango'nun sakatlanması üzerine Bokele kafileye davet edildi. Kamerun 6 Haziran'da dostluk maçında Ekvador Ginesi ile karşı karşıya gelecek.

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