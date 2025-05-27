Barça basketbolda küçülüyor; para yok!

EuroLeague'de yeni sezon kadrosunu şekillendirmek isteyen Barcelona, ekonomik gerçeklerle yüzleşmeye devam ediyor.



Katalan temsilcisi, Nisan ayında Tornike Shengelia'yı kadrosuna katmasının ardından transferde temkinli ilerliyor. Ancak kulüp, TJ Shorts, Nikola Milutinov, Vasilije Micic ve Theo Maledon gibi yüksek profilli oyuncularla mali olarak rekabet edebilecek durumda değil.



Barcelona'nın maaş bütçesi, büyük oranda Kevin Punter, Jan Vesely ve kadro dışı bırakılan Willy Hernangómez gibi isimlere ayrılmış durumda. Özellikle Hernangómez'in durumu, kulübün gelecekteki hamleleri açısından kritik bir rol oynuyor. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan İspanyol pivotla yolların ayrılması planlanıyor. Kulüp, bu süreçte geçmişte Nick Calathes, Nikola Mirotic ve Cory Higgins ile izlenen yöntemleri örnek almayı hedefliyor.



Diğer yandan Álex Abrines'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Son dönemde sergilediği performans beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncunun maaşı da yüksek bulunuyor. Abrines'in takımda kalmasının tek yolu, ciddi bir maaş indirimi olarak değerlendiriliyor.



Kulüp yönetimi bütçede artışa gitmeyi planlamazken, Laprovittola, Chimezie Metu, Juan Núñez ve Jan Vesely gibi oyuncuların sezon içindeki sakatlıkları işleri zorlaştırdı. Ancak tam kadro bir yapıya ulaşılması ve iki transferle — bir uzun ve bir kanat oyuncusu — takımın yeniden EuroLeague'in elit seviyesinde mücadele edebileceği düşünülüyor.



Kanat rotasyonuna yapılacak transfer, büyük ölçüde Abrines ve Jabari Parker'ın yerine oynayan Kyle Anderson'ın durumuna göre şekillenecek.



