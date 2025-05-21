Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, sezon sonu basın toplantısında şampiyonluk hedeflerinden sapmadıklarını belirtti.



"Bir sonraki adımın ne olacağına dair sorular olacaktır," diyen Stevens, "Ama bizi her zaman yönlendiren şey aynı kalacak: Şampiyonluk için en iyi şekilde rekabet etmeye nasıl devam ederiz? Önümüzdeki günlerde daha net bir tabloya sahip olacağız," ifadelerini kullandı.



Boston'ın gelecek sezonki maaş yükü 225 milyon dolar civarında olacak. Bu da 280 milyon dolarlık vergi ödemesiyle birlikte toplam 500 milyon doları bulan bir rakama, yani CBA tarihindeki en yüksek toplam maliyete ulaşabilir.



Vergi yükünü azaltmak için Jrue Holiday'in Derrick White'a kıyasla takas edilme ihtimali daha yüksek görülüyor. Kristaps Porzingis de takas edilmesi en muhtemel veteran olarak değerlendiriliyor.



Ayrıca, Jaylen Brown'ın sezonu sağ dizindeki yırtık menisküsle oynadığı açıklandı. Yıldız oyuncu Jayson Tatum'ın ise aşil tendonundaki yırtık nedeniyle gelecek sezonun büyük bölümünü kaçırması bekleniyor.



Stevens ise hedeflerinden sapmadıklarını bir kez daha vurguladı:



"Kuzey yıldızımız her zaman aynı: Şampiyonluk için yarışmak. Hangi yıl bu hedefe ulaşmak ne kadar gerçekçi, bunun kararını verip ona göre hareket etmeliyiz."



