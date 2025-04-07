Los Angeles Lakers, Pazar gecesi oynanan karşılaşmada Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı 126-99 gibi net bir skorla mağlup ederken, yıldız oyuncu LeBron James maç sonrası takımın mevcut durumunu değerlendirdi.



"Onlar (Thunder) kim olduklarını biliyor… Biz ise hâlâ kim olduğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Sezonun sonuna yaklaştıkça çok iyi basketbol oynamamız gerektiğini biliyoruz, ama hâlâ alışkanlıklarımız üzerinde çalışıyoruz," diyen James, Lakers'ın henüz tam anlamıyla istikrar yakalayamadığını ancak doğru yolda ilerlediklerini ifade etti.



Maçın yıldızı ise Luka Doncic oldu. İlk yarıda gösterdiği etkileyici performansla maça damgasını vuran Doncic, toplamda 30 sayı üreterek Lakers'ı galibiyete taşıdı. Takım, sadece ilk yarıda 15 üçlük isabeti bularak kulüp rekoru kırdı. Doncic, 11 üçlük denemesinin 5'ini sayıya çevirdi.



Bu galibiyetle Lakers, sezonu 48 galibiyet – 30 mağlubiyetle sürdürerek Batı Konferansı'nda üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ligin zirvesindeki Thunder ise 64-14'lük dereceye gerilese de hâlâ lider konumda. Normal sezonun bitimine beş maç kaldı.



James, 19 sayı ve 7 asistle galibiyete katkı verirken, Austin Reaves 20 sayıyla takımın skor yükünü paylaşan bir diğer isim oldu. Lakers, son beş maçının dördünü kazanarak play-off öncesi ritmini yakalamaya devam ediyor.



Oklahoma City cephesinde Shai Gilgeous-Alexander 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jalen Williams 16 sayıyla katkı sağladı. Ancak Thunder, hücumda istediği verimi yakalayamadı ve üç sayı çizgisinin gerisinden %43.3 ile atış yaparak maçtan kopmakta zorlandı. Bu mağlubiyet, Oklahoma City'nin bu sezon sadece ikinci kez art arda iki maç kaybettiği anlamına geliyor.



İki takım, Salı gecesi Crypto.com Arena'da yeniden karşı karşıya gelecek. Thunder toparlanmayı hedeflerken, Lakers bu güçlü formunu sürdürmek isteyecek. Normal sezonun sonuna yaklaşılırken, iki ekip de play-off öncesi en iyi form durumuna ulaşmayı amaçlıyor.



