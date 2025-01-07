Lakers'ın gözü hâlen Jonas Valanciunas'ta

Los Angeles Lakers'ın, yedek pivot seçeneklerini araştırdığı ve Washington Wizards pivotu Jonas Valanciunas'ın bu listede zirvede olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Lakers'ın gözü hâlen Jonas Valanciunas'ta
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07 Ocak 2025 15:59
Los Angeles Lakers'ın, NBA'in son takas günü öncesinde yedek pivot seçeneklerini araştırdığı ve Washington Wizards pivotu Jonas Valanciunas'ın bu listede zirvede olduğu iddia edildi.

Lakers ekibi yakın zamanda Brooklyn Nets'ten iki yönlü forvet Dorian Finney-Smith'i alarak kadrosunu güçlendirmiş olsa da, forvet rotasyonunda derinlik katmaya odaklanmaya devam ediyor.

ESPN'den Michael Wright, Lakers'ın birincil hedeflerinden birinin Valančiūnas olduğunu söyledi. Lakers'ın takas varlıkları olarak sunabileceği birkaç ikinci tur seçimi olsa da, Wizards'ın Valanciunas için istediği fiyatın Los Angeles için çok yüksek olabileceği öne sürüldü.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon %55,4'lük şut isabetiyle 11,7 sayı ve 8 ribaund ortalamalarına sahip.

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