Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ABD Milli takımı ile Olimpiyat altın madalyası kazanmmış olmasını "henüz sindiremediğini" itiraf etti.



Warriors yıldızı, Kevin Durant ve LeBron James gibi eski takım arkadaşları ve rakipleriyle birlikte oynayarak 2024 Paris Oyunları'nda kariyerinin ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanmıştı.



Curry yakın zamanda CNBC ile yaptığı sohbette, Olimpiyat altın madalyası sahibi olduğu gerçeğine hala alışmaya çalıştığını söyledi:



"Hâlâ pek sindirebilmiş değilim. Yani, altın madalya kazanmayı bekliyorduk ve zor olacağını da biliyorduk, fakat halen nasıl olduğunu düşünüyorum. Bazı önemli anlarını hâlâ izliyorum."



Curry'nin Olimpiyatlar'a pek iyi bir başlangıç yapmamış ve ilk dört maçında üç sayılık atışlada %25 isabetle yalnızca 7,3 sayı ortalamasında kalmıştı.



Bu süreçte yarı final maçına yükselmeyi başaran ABD takımıyla Sırbistan'a karşı alınan galibiyette 36 sayı bulan Curry, Fransa'ya karşı altın madalya maçında ise bir kez daha öne çıkmış ve 24 sayı ile 5 asist kaydetmişti.



Son iki maçında alev alan Steph, 26 üçlük denemesinden 17'sinde isabet bularak takımının vadettiği başarıya ulaşmasını sağlama konusunda önemli bir faktör olmuştu.



Bu başarıyı oldukça önemsediği bilinen Curry, Fransa'ya karşı alınan galibiyet sonrası Instagram biyografisine "Olimpiyat altın madalyası sahibi" ifadesini yerleştirmekte ise gecikmedi.





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