Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.Adana Demirspor'da 75. dakikada yardımcı antrenör Serkan Damla, kırmızı kart gördü.Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 31 puana yükseltti ve Galatasaray ile puanını eşitledi. sarı lacivertli takım averajla liderliğe yükseldi. Adana Demirspor ise 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Karagümrük ile oynayacak. Adana Demir ise Kayserispor deplasmanına gidecek.Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ki ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.Ligde 30 puanla ikinci durumda olan Fenerbahçe, ligde 6. sırada olan Yukatel Adana Demirspor karşısına Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11 ile sahaya çıktı.Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, teknik direktör Kartal, o maçta oyuna sonradan giren Crespo'ya ilk 11'de şans verdi.Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 6. sırada giren Akdeniz ekibi, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı EMS Yapı Sivasspor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.Mavi lacivertli takım Fenerbahçe karşısına Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang ilk 11 ile çıktı.Teknik Direktör Patrick Kluivert, Sivasspor karşısında başlangıç kadrosundaki İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Stambouli ve Zeneli yerine Svensson, Gravillon, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan kısımda maçı izledi.Öte yandan maçtan önce mavi lacivertli taraftarlar "Kral Biziz Bu Şehir Saray" ile "7'den 70'e Yaşıyoruz Adana Demirle" yazılı pankart açtı.Her iki takım oyuncuları seremoniye "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart taşıyarak çıktı.Mücadelenin ilk 10 dakikası etkisiz devam ederken 12. dakikada Edin Dzeko, Fenerbahçe adına gole yaklaştı. Samet'in içeri doldurğu topa Dzeko gelişine iyi vurdu ama kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.Fenerbahçe bu kez Szyamnski ile geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Polonyalı oyuncu sert vurdu. Ertaç Özbir kalesini gole kapattı.Adana Demirspor'a pozisyon vermeyen Fenerbahçe, üçüncü atağını yine Dzeko ile buldu. İrfan Can'ın soldan arka direğe ortasına 30. dakikada Dzeko gelişine vurdu. Kaleci Ertaç için kolay bir top oldu.37. dakikada Yusuf Erdoğan, soldan topu son çizgiye iyi taşıdı. Ceza sahasına gönderdiği topa Niang kale önünde dokunamadı. Arka direkte Yusuf Sarı topa vurmak istese de Ferdi tehlikeyi uzkalaştırdı.Fenerbahçe ilk yarının son bölümünde gole yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direğin az farkla dibinden auta gitti. 43. dakikadaki bu pozisyonda Fenerbahçe bir fırsattan daha yararlanamadı.İlk yarıda Adana Demirspor kalecisi 6 kurtarış yaptı. Maçın da ilk yarısı 0-0 eşitlike sona erdi.Maçın 47. dakikasında Adana Demirspor Gravillon ile gole yaklaştı. Gravillon ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top üst direğe çarpıp auta gitti.Adana Demirspor, ikinci yarıya Fenerbahçe'ye göre daha etikili başladı. Bu kez Yusuf Sarı, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top üstten farklı şekilde dışarı gitti.Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı arka direğe ortaladı. N'diaye'nin 62. dakikadaki vuruşunu yandan auta gitti. Bu dakikalarda tempo çok fazla yükselmedi.Maçın 73. dakikasında Belhanda ve Oostervolde arasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu orta alanda birbirine girerken diğer oyuncular arasında da itişmeler yaşandı. Daha sonra hakem Halil Umut Meler iki oyuncuya sarı kart gösterdi.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk değişikliği 75. dakikada yaptı. Osayi Samuel ile İrfan Can çıkarken, Mert Müldür ile Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, Tadic ile 85. dakikada golü buldu ama ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Ferdi'nin pasında Batshuayi, tek topla Tadic'e bıraktı. Onun bekletmeden vuruşu ağlarla buluştu ama daha önce Batshuayi için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.Maçın son bölümde ciddi bir atak olmadı ve takımlar sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.8. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Samet Akaydın'ın vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.12. dakikada Samet Akaydın'ın kaptığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.15. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kalenin üst sağ köşesine uzanan kaleci Ertaç Özbir topu çıkardı.26. dakikada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir sol tarafa yatarak topa hakim oldu.30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında ön direkte Niang topa hakim olamayınca arkadaki Yusuf Sarı'dan önce Ferdi Kadıoğlu kademeye girerek topu uzaklaştırdı.37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kale sahası sağ köşesinde topla buluşan Osayi'nin yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken top çok az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında kale sahası köşesinde topla buluşan Dzeko'nun gelişine vuruşunda köşede iyi yer tutan kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yardımcı Antrenör Daniele Russo da maçı takip etti.