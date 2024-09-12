Zübeyir Bekiroğlu, Dünya Göçebe Oyunları'nı değerlendirdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zübeyir Bekiroğlu, Dünya Göçebe Oyunları'nı değerlendirdi
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12 Eylül 2024 16:27
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Kazakistan'da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın kendileri açısından güzel geçtiğini söyledi.

Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da AA muhabirine açıklamada bulunan Bekiroğlu, "Federasyon olarak 45 sporcuyla atlı okçuluk, kökbörü, kökpar ve atlı güreş branşlarında mücadele ediyoruz. Hamdolsun atlı okçuluk branşında sporcumuz Yiğit Kerem Kekeç gümüş madalya alarak bizleri gururlandırdı. Kökbörü ve kökpar branşlarında üçüncülük maçlarına çıkacağız" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bekiroğlu, "Dünya Göçebe Oyunları, ecdadımızın yadigarı ata sporlarının ana yurduyla buluşmasını sağlayan önemli bir kültür ve spor etkinliği. Geleneğimizi geleceğimize taşıma adına maziden aldığımız ihtişamı atiye taşıma için büyük bir motivasyon ve önemli bir etkinlik." diye konuştu.

Kökbörü ve kökpar branşlarında ABD ve Macaristan gibi ülkeleri yendiklerini anlatan Bekiroğlu, "Zorlu rakiplerimiz karşısında takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Türk atlı okçuluğu altın çağını yaşıyor"

Zübeyir Bekiroğlu, Türk atlı okçuluğunun iyi bir dönem geçirdiğini belirterek, "Türk atlı okçuluğu altın çağını yaşıyor. Birbirinden önemli başarılar alıyoruz. Burada gümüş madalya kazanarak güzel bir başarı elde ettik. Bütün takımı, sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

İlerleyen süreçte Dünya Göçebe Oyunları'nda daha fazla başarı elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Bekiroğlu, "Önümüzdeki süreçlerde çok daha büyük başarılarla ülkemizi gururlandırmak isteriz. Ata mirası olan bu sporlarımıza sahip çıkarak, gençlerimiz tıpkı ataları gibi at üstündeki marifetlerini sergileyecektir." şeklinde görüş belirtti.

Desteklerinden dolayı Kazakistanlı yetkililere teşekkür eden Bekiroğlu, "Ev sahibi olmak bu organizasyonda önem arz ediyor. Kazak, Kırgız ve diğer rakiplerimizin bazıları kendi atlarıyla yarışırken, biz ise Türkiye'den atlarımızı getirmemiz mümkün olmayacağı için temin edilen atlarla elimizden geldiğince güzel bir mücadele gösterdik." ifadelerini kullandı.

 
 
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