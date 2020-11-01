Zlatan Ibrahimovic: 'Bu kadro beni gençleştiriyor!'

"BU KADRO BENİ GENÇ HİSSETTİRİYOR"

"ŞAMPİYON OLUR MUYUZ, GÖRECEĞİZ"

39 yaşında! Serie A'da çıktığı son 6 karşılaşmada boş geçmedi 👑 pic.twitter.com/CbclCJuuQ2



— Sporx (@sporx) November 1, 2020

Zlatan Ibrahimovic, üst üste 6. maçında da gol atarak Udinese karşısında Milan'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.Maç sonrası flaş röportajda konuşan Ibrahimovic, "Güzel goldü ama en önemlisi galibiyetti. 3 puanı getiren bir gol atmış oldum. Çok zor bir maçtı ve çok çalışarak kazandık. Acı çektik ama bir arada kalarak galibiyete ulaştık. Sahadaki 11 Milan oyuncusu da galibiyeti istiyordu." ifadelerini kullandı.Zlatan, "Avrupa'nın en genç kadrolarından birine sahibiz. Sadece ben yaş ortalamasını birazcık yükseltiyorum. Bu kadro kendimi genç hissettiriyor. Hepsi çok aç, çok arzulu ve bir an olsun tatmin olmuyorlar." yorumunu yaptı.Milan'ın şampiyonluk iddiasıyla alakalı olarak Zlatan, "İşler iyi gidiyor. Birkaç hafta önce de bunu söylüyordum. Maç maç gideceğiz. Her maçı final gibi oynuyoruz. Sezon sonunda nerede oluruz bilemiyorum. Takım olarak bir hedefimiz var. Neler olacak göreceğiz. Umarım Milan'ın bu heyecan verici takımını taraftarlar da kısa süre içerisinde stadyumda görebilir. Heyecanı onlarla paylaşmayı özledim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.