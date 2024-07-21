Ziyech için sürpriz gelişme: 10 milyon euro

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda bonservisini bedelsiz olarak aldığı Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan kulüplerinden çok önemli teklifler geliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ziyech için sürpriz gelişme: 10 milyon euro
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21 Temmuz 2024 11:00
Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz olarak kiraladığı, geçtiğimiz haftalarda da bonservisini bedelsiz olarak aldığı Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan kulüplerinden çok önemli teklifler geliyor.

Faslı yıldızın menajeri, birkaç gün önce İbrahim Hatipoğlu ile masaya oturup teklifleri sundu ve kolaylık sağladı. Galatasaray cephesi satışa soğuk bakmıyor. Ancak tecrübeli futbolcudan 8-10 milyon Euro bandında bir bonservis geliri bekleniyor. Ziyech için görüşmeler devam edecek ve ayrılık ihtimali çok yüksek görünüyor.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ziyech geçen sezon Galatasaray'da 23 mücadeleye çıktı. Ziyech bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asiste imza attı.

Öte yandan Ziyech'in Galatasaray'da 2 milyon 850 bin Euro yıllık ücret kazanacağı ifade edilmişti.

Galatasaray'ın bedelsiz transfer ettiği Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nda ise 62 maçta oynadı ve 23 gol attı.



 
 

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