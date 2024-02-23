Ziraat Bankkart, deplasmanda avantajı aldı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Bankkart, deplasmanda avantajı aldı
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23 Şubat 2024 01:51
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı.

Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

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