Ziraat Bankkart, deplasmanda avantajı aldı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı.
Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU